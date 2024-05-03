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Военный госпиталь

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2024
В правительстве не раскрыли судьбу военного госпиталя в Белгороде
3 мая, 09:40
Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде
24 апреля, 15:16
«Люди были в шоке»: Медики Белгорода поделились своими воспоминаниями о дне обстрела
3 января, 16:52
2023
Бойцы белгородской самообороны проведут генеральную уборку в военном госпитале
23 декабря 2023, 07:09
Губернатор опроверг слухи о нехватке вещей для военных в белгородском госпитале
По словам Вячеслава Гладкова, учреждения обеспечены необходимыми лекарствами и тёплыми вещами.
15 декабря 2023, 18:19
У военных в госпитале нехватка одежды? Вячеслав Гладков опроверг информацию
11 октября 2023, 18:05
Белгородка пожаловалась на отсутствие обезболивающего для мобилизованного мужа
17 мая 2023, 07:20
Гладков посетил мобилизованных белгородцев в московском госпитале
По данным губернатора, питание и условия проживания у раненых военнослужащих хорошие.
17 апреля 2023, 18:08
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
3 февраля 2023, 14:53
2022
Военный госпиталь появится в Белгороде до 2027 года
21 декабря 2022, 13:41

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