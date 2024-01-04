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Published Сегодня, 09:35

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Церемония прощания

В Липецке простились с погибшим в Белгороде офицером Следственного комитета РФ

4 января 2024, 09:35
Фото: 1MI
Церемония прощания

Прощание с погибшим в Белгороде офицером Следкома РФ прошло в Липецком храме

Церемония прощания с погибшим старшим лейтенантом юстиции Михаилом Конопициным прошла вчера в одном из липецких храмов. Следователь погиб в Белгороде во время обстрела города ВСУ 30 декабря.

Как сообщают «Новости Липецка», церемония прощания с Михаилом Конопициным прошла в храме преподобного Серафима Саровского на улице Опытной.

Молодой человек погиб 30 декабря при обстреле центра Белгорода. Как стало известно, следователь военного следственного отдела СК РФ находился в Белгородской области в связи с командировкой с 19 ноября 2023 года.

Михаил присоединился к структуре военных следственных органов в мае 2023 года, после своей службы в ВС РФ. Там он выполнял роль командира взвода, занимавшегося управляемыми противотанковыми ракетами.

6 января ему должно было исполниться 28 лет. По этому случаю гибели молодого человека возбуждено уголовное дело, а семья погибшего получит необходимую поддержку.

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