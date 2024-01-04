В Липецке простились с погибшим в Белгороде офицером Следственного комитета РФ

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как сообщают «Новости Липецка», церемония прощания с Михаилом Конопициным прошла в храме преподобного Серафима Саровского на улице Опытной.
Молодой человек погиб 30 декабря при обстреле центра Белгорода. Как стало известно, следователь военного следственного отдела СК РФ находился в Белгородской области в связи с командировкой с 19 ноября 2023 года.
Михаил присоединился к структуре военных следственных органов в мае 2023 года, после своей службы в ВС РФ. Там он выполнял роль командира взвода, занимавшегося управляемыми противотанковыми ракетами.
6 января ему должно было исполниться 28 лет. По этому случаю гибели молодого человека возбуждено уголовное дело, а семья погибшего получит необходимую поддержку.