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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Пострадавшие

Пострадавшие 30 декабря белгородцы рассказали свои воспоминания о произошедшем

4 января 2024, 15:02
Фото: 1MI
Пострадавшие

Пострадавшие белгородцы рассказали об ударе ВСУ по центру Белгорода 30 декабря

Белгородцы, пострадавшие при обстреле 30 декабря, рассказали, что произошло с ними и как им удалось выжить. Все они были доставлены в горбольницу №2 Белгорода. Свои истории они рассказали «Миру Белогорья».
Сюжет
МЧС

Любовь, жительница Корочи, рассказала, что в Белгород тогда она приехала, чтобы попасть на приём к стоматологу. Как объяснила женщина, во время начала обстрела она проходила по застеклённому коридору стоматологии, что стало причиной ранения руки осколком стекла.

«Хотела бежать, но вспомнила и сказала себе, мол, Люба, ложись. Как нас учили, как по телевидению показывали. Легла и закрыла руками голову».
Любовь, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря

Ей и другим людям поблизости помогла другая белгородка. Вероятно, один из лечащих врачей медучреждения. Женщина посадила раненых в личный автомобиль и вывезла с места происшествия, а после передала сотрудникам МЧС. Людей доставили в областную больницу на машинах скорой помощи:

«Вывезла нас. Кричала в окно, что у неё в автомобиле раненые, чтобы дали проехать. Мы добрались до универмага „Белгород“. Там МЧС-ники вытянули нас из машины. В скорой дали обезболивающее. Знаете, я давно так не плакала. Плачу от радости, что всё здесь „на высшем уровне“».

Белгородка по имени Виктория перед началом атаки ВСУ вышла из дома в магазин. Что происходит, женщина поняла не сразу. Она рассказала, что увидела, как в доме напротив неё затряслись окна, а рядом загорелся автомобиль. После этого удара ей заложило уши и ранило ногу.

«Никто из родственников и знакомых не мог доехать, чтобы меня забрать. Никого не пропускали. Незнакомая женщина на улице попросила, чтобы и меня посадили в скорую. Я сначала не поняла, а потом она предложила посмотреть, что случилось с моей ногой. Тогда я и заметила, что нога вся в крови и сильно опухла».
Виктория, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря

Виктория выразила благодарность врачам, а также сотрудницам скорой, которые оказали ей первую медицинскую помощь.

Свою историю рассказа и Михаил, инкассатор, который в тот день работал как раз в центре города. Как объяснил мужчина, ярдом с машиной упал кассетный боеприпас, а дверь с правой стороны автомобиля выбило. Белгородец получил осколочное ранение. Ему удалили один из осколков, который вошёл в область под рёбрами. Он требовал срочного удаления. Остальные осколки удалить ещё предстоит:

«В остальном и в целом, мне провели необходимое обследование и предоставляют любую помощь. Медикаментозную и моральную. Сейчас чувствую себя хорошо, уже лучше».

Александр, художник, который вместе с матерью находился на Белгородском Арбате, поделился, что его отбросило взрывной волной

«Нога, рука. В район сердца всё летело. Сидел, сгруппировавшись. Так получилось, что в этот момент произошёл тот самый взрыв. Мама упала рядом. Думал, конечно, что мы погибли, но, смотрю, она встаёт. Я побежал сразу к ней».
Александр, пострадавший при обстреле Белгорода 30 декабря

Мужчина и женщина «затащились по земле» в магазин одежды рядом, сотрудницы которого оказали им первую помощь. В магазине и при последующих взрывах прятались люди. Александр рассказал, что только тогда он заметил, что ранен. Ему ещё предстоит изъятие осколков. На вопрос о самочувствии белгородец отвечает:

«Более-менее нормально. Главное, психологически настроиться».

Напомним, что утром сообщили о состоянии раненых белгородцев. Сегодня их насчитывается уже 66. Четверых жителей Белгорода и Белгородской области уже выписали из больницы. А маленькую девочку с серьёзными ранениями сегодня транспортировали для дальнейшего лечения в Москву. Сейчас в столице находится 25 белгородцев.

Также сегодня рассказали об итогах первого заседания общественного совета по распределению благотворительных средств среди пострадавших от обстрела 30 декабря в Белгороде, которое прошло 3 января. Родным, которые на данный момент находятся в медицинских учреждениях Москвы и ухаживают там за своими пострадавшими родственниками, получат по 50 тысяч рублей. Выплаты они начнут получать с 9 января.

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