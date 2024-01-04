Пострадавшие 30 декабря белгородцы рассказали свои воспоминания о произошедшем

Свою историю рассказа и Михаил, инкассатор, который в тот день работал как раз в центре города. Как объяснил мужчина, ярдом с машиной упал кассетный боеприпас, а дверь с правой стороны автомобиля выбило. Белгородец получил осколочное ранение. Ему удалили один из осколков, который вошёл в область под рёбрами. Он требовал срочного удаления. Остальные осколки удалить ещё предстоит: