Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Белгородской области снаряд попал в комнату, где был ребёнок

«Ребёнок чудом остался жив»: Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ

1 января 2024, 13:59
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области снаряд попал в комнату, где был ребёнок

Вновь под обстрелом посёлок Красное в Шебекинском горокруге. В этот раз снаряд угодил прямо в жилой дом. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

По информации губернатора, по посёлку Красное Шебекинского горокруга ВСУ выпустили ещё три снаряда. Один из них угодил прямо в жилой дом, а именно в комнату, где был ребёнок. По данным главы региона, он чудом остался жив.

Из повреждённого дома семью вывезли и разместили в Шебекино. В доме оперативно закрывается тепловой контур.

Напомним, посёлок Красное уже третий раз за день находится под обстрелом ВСУ. В одном из частных домов пробита крыша, посечён фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.

После повторного обстрела без света остались четыре населённых пункта в муниципалитете.

Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества
Узнать подробнее
Читайте также:
Гибель мирного жителя и многочисленные повреждения: итоги обстрелов 31 декабряВ Белгороде прошло заседание оперштаба по последствиям обстрела: что решили?Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
#Шебекино#Муниципалитет#Снаряд#Повреждение#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Ребёнок#Шебекинский горокруг#СВО#Тепловой контур#Глава региона
Подпишитесь
Владимир Путин назвал удар по Белгороду 30 декабря терактом
Сегодня, 12:08
Гибель мирного жителя и многочисленные повреждения: итоги обстрелов 31 декабря
Сегодня, 09:56
Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря
31 декабря 2023,, 08:04
В Минобороны рассказали об ударе по Харькову после атаки ВСУ на Белгород
31 декабря 2023,, 09:16
Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом
Сегодня, 06:48
«Призываю к ответственности»: Митрополит Иоанн обратился с новогодним обращением
Сегодня, 07:56