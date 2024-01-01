«Ребёнок чудом остался жив»: Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По информации губернатора, по посёлку Красное Шебекинского горокруга ВСУ выпустили ещё три снаряда. Один из них угодил прямо в жилой дом, а именно в комнату, где был ребёнок. По данным главы региона, он чудом остался жив.
Из повреждённого дома семью вывезли и разместили в Шебекино. В доме оперативно закрывается тепловой контур.
Напомним, посёлок Красное уже третий раз за день находится под обстрелом ВСУ. В одном из частных домов пробита крыша, посечён фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.
После повторного обстрела без света остались четыре населённых пункта в муниципалитете.