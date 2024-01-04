Два найденных в Белгороде боеприпаса взорвут на полигоне

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Найденные 3 января в микрорайоне Улитка боеприпасы решили вывезти на полигон и утилизировать там. Живущих рядом людей попросили временно покинуть свои квартиры. Большинство уехало к родственникам, 13 человек разместили в пункте временного размещения. Возле подъездов поставили дежурить бойцов самообороны и полицейских — они будут охранять имущество жителей до момента их возвращения.
По неразорвавшемуся боеприпасу на улице Красноармейской решение пока не принято. Людей из домов в радиусе 500 метров попросили временно покинуть жильё. Кто-то разместился у родственников, кто-то уехал в ПВР. Сегодня там организовали горячее питание, помогать приедут волонтёры.
Сейчас в ПВР находится 101 человек. Те, кто уезжал к родственникам, могут тоже приехать в пункт временного размещения. Для этого нужно позвонить по номеру 122.