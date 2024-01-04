Два найденных в Белгороде боеприпаса взорвут на полигоне

По неразорвавшемуся боеприпасу на улице Красноармейской решение пока не принято. Людей из домов в радиусе 500 метров попросили временно покинуть жильё. Кто-то разместился у родственников, кто-то уехал в ПВР. Сегодня там организовали горячее питание, помогать приедут волонтёры.

Сейчас в ПВР находится 101 человек. Те, кто уезжал к родственникам, могут тоже приехать в пункт временного размещения. Для этого нужно позвонить по номеру 122.