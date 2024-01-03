В МИД Франции не осудили Украину за удар кассетными боеприпасами по Белгороду

Министерство иностранных дел Франции оставило без ответа вопрос об ударе Украиной запрещёнными кассетными боеприпасами по РФ. Речь идёт об атаке на Белгород 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Ранены более 100 мирных жителей.