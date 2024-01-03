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В МИД Франции не осудили Украину за удар кассетными боеприпасами по Белгороду

В МИД Франции не осудили Украину за удар кассетными боеприпасами по Белгороду

3 января 2024, 14:31
Фото: 1MI
В Париже заявили о легитимной обороне Киева. Однако на вопрос ТАСС об отношении Франции к удару кассетными боеприпасами по Белгороду отвечать не стали.

Министерство иностранных дел Франции оставило без ответа вопрос об ударе Украиной запрещёнными кассетными боеприпасами по РФ. Речь идёт об атаке на Белгород 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, пятеро из них — дети. Ранены более 100 мирных жителей.

При этом в Париже заявили, что Украина — атакуемое государство, которое осуществляет «легитимную оборону».

В ООН ранее потребовали прекратить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. РФ запросила заседание Совбеза организации, на котором постпред Василий Небензя назвал произошедшее в Белгороде 30 декабря заранее спланированным терактом.

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#Политика#Украина#Новости Белгорода#Мид#Франция#Инна Рогова#Белгород#Париж#Обстрел ВСУ#Кассетные боеприпасы
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