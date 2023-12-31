«Атака на Белгород — заранее спланированный теракт»: что говорят в ООН?

Posted Сегодня, 21:47
Published Сегодня, 21:47
Modified Сегодня, 21:49
Updated Сегодня, 21:49
В полночь по московскому времени началось заседание Совбеза ООН по ситуации в Белгороде. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал удар по столице приграничного региона заранее спланированным терактом против мирного города.
По его словам, соучастником преступлений, совершаемых Киевом, является Запад. Обстрелы мирных городов, добавил Небензя, «свидетельствуют об агонии» украинского режима. Постпред подчеркнул, что организаторы и исполнители теракта понесут наказание.
30 декабря в районе 15:00 над Белгородом раздались взрывы. В Минобороны сообщили, что город атаковали ракетами «Ольха» и реактивными снарядами РСЗО Vampire.
По последним данным, которые привёл губернатор Вячеслав Гладков, погиб 21 человек, трое из них — дети. Ранены 110 мирных жителей, 17 из них — несовершеннолетние.