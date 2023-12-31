«Атака на Белгород — заранее спланированный теракт»: что говорят в ООН?

Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород терактом

В полночь началось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждался удар по Белгороду. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака была заранее спланированным терактом и что соучастником Киева является Запад.