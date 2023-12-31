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Posted Сегодня, 21:03

Published Сегодня, 21:03

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной команды

При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной команды

30 декабря 2023, 21:03
Фото: Группа «Белой крепости» в ВК.
В ночь на субботу при обстреле города погиб мужчина. Стало известно, кто это был.
Сюжет
Обстрел

При обстреле Белгорода вечером 29 декабря погиб участник регбийной команды «Белая крепость» Александр Журавлëв.

О его гибели сообщили в группе команды, обратил внимание @fonartv.

«Мы навсегда запомним Сашу, как бесстрашного игрока второй линии схватки, настоящего мужчину, честного, открытого и очень доброго человека.

Твоя попытка с прямой ловли после начального удара навсегда в памяти, брат. Как и множество других моментов. Лучшие всегда уходят очень рано. Ты навсегда останешься в наших сердцах!» — написали одноклубники.

У него осталось двое маленьких детей.

Вечером пятницы снаряд ВСУ попал в дом Александра. Также при обстреле 29 декабря ранения получили четыре человека, в том числе 10-летний ребенка.

30 декабря город снова стал целью для украинской армии. В центре города погибло 18 человек, число раненых достигло 111.

Погибших и раненых в результате массированного обстрела Белгорода стало больше
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#Евгений Грицков#Белгород#Белая крепость#Обстрел#Погибший#Регбийная команда#Александр Журавлëв#Снаряд ВСУ#Обстрел Белгорода 30 декабря
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