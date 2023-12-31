При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной команды

Posted Сегодня, 21:03
Published Сегодня, 21:03
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
При обстреле Белгорода вечером 29 декабря погиб участник регбийной команды «Белая крепость» Александр Журавлëв.
О его гибели сообщили в группе команды, обратил внимание @fonartv.
«Мы навсегда запомним Сашу, как бесстрашного игрока второй линии схватки, настоящего мужчину, честного, открытого и очень доброго человека.
Твоя попытка с прямой ловли после начального удара навсегда в памяти, брат. Как и множество других моментов. Лучшие всегда уходят очень рано. Ты навсегда останешься в наших сердцах!» — написали одноклубники.
У него осталось двое маленьких детей.
Вечером пятницы снаряд ВСУ попал в дом Александра. Также при обстреле 29 декабря ранения получили четыре человека, в том числе 10-летний ребенка.
30 декабря город снова стал целью для украинской армии. В центре города погибло 18 человек, число раненых достигло 111.