При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной команды

При обстреле Белгорода вечером 29 декабря погиб участник регбийной команды «Белая крепость» Александр Журавлëв.



О его гибели сообщили в группе команды, обратил внимание @fonartv.



«Мы навсегда запомним Сашу, как бесстрашного игрока второй линии схватки, настоящего мужчину, честного, открытого и очень доброго человека.



Твоя попытка с прямой ловли после начального удара навсегда в памяти, брат. Как и множество других моментов. Лучшие всегда уходят очень рано. Ты навсегда останешься в наших сердцах!» — написали одноклубники.



У него осталось двое маленьких детей.