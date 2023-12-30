Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:50

Published Сегодня, 19:50

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Последствия атаки на Белгород

Погибших и раненых в результате массированного обстрела Белгорода стало больше

30 декабря 2023, 19:50
Фото: Bel.ru
Последствия атаки на Белгород

МЧС сообщило новые данные по последствиям атаки на Белгород

Погибли в результате удара 18 человек. Выросло и число пострадавших. Обновлённые данные приводят в федеральном МЧС.
Сюжет
МЧС

В результате атаки ВСУ на Белгород днём 30 декабря погибли 18 человек. Ранее сообщалось о 14 жертвах.

Ранены 111 человек. Число пострадавших тоже выросло: по состоянию на 18:00 речь шла о 108 травмированных.

Белгород попал под массированный обстрел около 15:00. По информации Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Сообщалось, что среди жертв есть дети. По последним данным, которые приводил губернатор Вячеслав Гладков, погибли трое несовершеннолетних.

В ООН осудили удар Украины по Белгороду. Россия ранее запросила заседание в Совбезе организации, пройдёт оно в полночь по московскому времени.

Глава региона доложил о произошедшей трагедии президенту Владимиру Путину. Массовые мероприятия в Белгороде, Яковлевском горокруге и приграничье решили отменить.

В ООН осудили удар Украины по центру Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде для желающих временно съехать с квартиры или дома открывают ПВРМать закрывает собой детей: что творилось в Белгороде в момент прилётов? ВидеоПосле произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому
#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пострадавшие#Погибшие#Новости Белгорода#Раненые#Жертвы#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года
Сегодня, 17:04
Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:26
Минобороны об атаке ВСУ на Белгород: Это преступление не останется безнаказанным
Сегодня, 15:26
Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду
Сегодня, 16:15
Четверо детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгороду
Сегодня, 16:00
Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Сегодня, 13:15