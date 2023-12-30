Погибших и раненых в результате массированного обстрела Белгорода стало больше

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
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В результате атаки ВСУ на Белгород днём 30 декабря погибли 18 человек. Ранее сообщалось о 14 жертвах.
Ранены 111 человек. Число пострадавших тоже выросло: по состоянию на 18:00 речь шла о 108 травмированных.
Белгород попал под массированный обстрел около 15:00. По информации Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Сообщалось, что среди жертв есть дети. По последним данным, которые приводил губернатор Вячеслав Гладков, погибли трое несовершеннолетних.
В ООН осудили удар Украины по Белгороду. Россия ранее запросила заседание в Совбезе организации, пройдёт оно в полночь по московскому времени.
Глава региона доложил о произошедшей трагедии президенту Владимиру Путину. Массовые мероприятия в Белгороде, Яковлевском горокруге и приграничье решили отменить.