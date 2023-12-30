Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря

Вскоре стало известно, что в результате атаки на город погибли двое детей, затем стало известно о гибели мужчины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прилётах в жилой сектор и о пострадавших. Однако в Сети сообщали, что погибших уже четверо. Пока официальных подтверждений этой информации нет.