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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря

Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря

30 декабря 2023, 13:15
Фото: Фонарь
ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря
30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Несколько человек погибли. Есть пострадавшие. Ещё в областном центре сгорело несколько автомобилей. Дальнейшие подробности всё ещё уточняются.
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Обстрел

30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. Сообщается о нескольких погибших. В их числе двое детей. Пострадал центр города.

Около 15:00 в областном центре объявили ракетную опасность. Над городом в тот момент раздалась серия взрывов. Сработала система ПВО.

Вскоре стало известно, что в результате атаки на город погибли двое детей, затем стало известно о гибели мужчины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прилётах в жилой сектор и о пострадавших. Однако в Сети сообщали, что погибших уже четверо. Пока официальных подтверждений этой информации нет.

В результате атаки ВСУ появился дым на Соборной площади. Как сообщалось, прилетело в каток, который в тот момент работал. Кроме того, в Белгороде зафиксировали несколько пожаров. Горели в том числе автомобили.

Гладков попросил белгородцев спуститься в укрытия, поскольку в городе объявили ракетную опасность. Она же была объявлена и в Шебекино.

Добавим, что ВСУ били по Белгороду и в ночь на 30 декабря. Число повреждённых частных домов возросло до 55. Также пострадали соцобъекты и 27 автомобилей. Ночью пострадали четыре человека, в том числе и ребёнок. Ещё один человек погиб.

Пожары, раненые и погибшие: центр Белгорода обстреляли ВСУ
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