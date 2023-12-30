Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. Сообщается о нескольких погибших. В их числе двое детей. Пострадал центр города.
Около 15:00 в областном центре объявили ракетную опасность. Над городом в тот момент раздалась серия взрывов. Сработала система ПВО.
Вскоре стало известно, что в результате атаки на город погибли двое детей, затем стало известно о гибели мужчины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о прилётах в жилой сектор и о пострадавших. Однако в Сети сообщали, что погибших уже четверо. Пока официальных подтверждений этой информации нет.
В результате атаки ВСУ появился дым на Соборной площади. Как сообщалось, прилетело в каток, который в тот момент работал. Кроме того, в Белгороде зафиксировали несколько пожаров. Горели в том числе автомобили.
Гладков попросил белгородцев спуститься в укрытия, поскольку в городе объявили ракетную опасность. Она же была объявлена и в Шебекино.
Добавим, что ВСУ били по Белгороду и в ночь на 30 декабря. Число повреждённых частных домов возросло до 55. Также пострадали соцобъекты и 27 автомобилей. Ночью пострадали четыре человека, в том числе и ребёнок. Ещё один человек погиб.