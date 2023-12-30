Знакомая рассказала о гибели женщины при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Женщина рассказала, что ждала детей с тренировки, когда начался обстрел. Когда раздались взрывы, она забежала в тренерскую комнату, закрыв собой двух девочек-гимнасток. Они переждали взрывы под окном.
В это время бухгалтер спортцентра «Динамо» Света уже вышла на улицу. Взрыв произошёл возле машины. Три или четыре девочки получили ранения, водителю осколок попал в спину.
«Свету осколком прямым попаданием в голову убило сразу на месте», — рассказала белгородка.
Всего по состоянию на восемь часов вечера 30 декабря при обстреле ВСУ в Белгороде погибли 14 человек, среди них трое детей. 108 горожан получили ранения, 17 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро детей.
Массовые мероприятия в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге отменили.