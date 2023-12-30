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Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

при обстреле Белгорода погибла сотрудница «Динамо»

Знакомая рассказала о гибели женщины при обстреле Белгорода

30 декабря 2023, 17:30
Фото: Фонарь
при обстреле Белгорода погибла сотрудница «Динамо»
В областном центре во время атаки ВСУ погибла сотрудница спортцентра «Динамо», пишет «Фонарь».
Сюжет
Обстрел

Женщина рассказала, что ждала детей с тренировки, когда начался обстрел. Когда раздались взрывы, она забежала в тренерскую комнату, закрыв собой двух девочек-гимнасток. Они переждали взрывы под окном.

В это время бухгалтер спортцентра «Динамо» Света уже вышла на улицу. Взрыв произошёл возле машины. Три или четыре девочки получили ранения, водителю осколок попал в спину.

«Свету осколком прямым попаданием в голову убило сразу на месте», — рассказала белгородка.

Всего по состоянию на восемь часов вечера 30 декабря при обстреле ВСУ в Белгороде погибли 14 человек, среди них трое детей. 108 горожан получили ранения, 17 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро детей.

Массовые мероприятия в девяти приграничных районах, а также в Белгороде и Яковлевском горокруге отменили.


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