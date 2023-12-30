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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

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Вячеслав Гладков

Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года

30 декабря 2023, 17:04
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков назвал число пострадавших и погибших в результате удара ВСУ по Белгороду

По последним данным губернатора, ранено 108 человек. Погибли 15 мирных жителей, трое из них — дети. О ситуации в городе глава региона доложил президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

В Белгороде в результате атаки ВСУ 30 декабря погибли 14 человек. Трое из них — дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранены 108 человек. 15 из них — несовершеннолетние.

Что касается разрушений, то они установлены в 22 многоквартирных домах, в торговых центрах и других коммерческих объектах. Повреждено более 100 машин, большинство из них — сгорели полностью.

Жителям пострадавших домов предложено перейти в пункты временного размещения. Продолжается общая оценка ущерба. Сообщить о разрушениях можно по номеру 122.

На повреждённых участках газо- и водоснабжения уже работают аварийные бригады.

Гладков назвал произошедшее в Белгороде 30 декабря самыми тяжёлыми последствиями обстрелов ВСУ за последние два года. Об обстановке в городе губернатор доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

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