Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Белгороде в результате атаки ВСУ 30 декабря погибли 14 человек. Трое из них — дети, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранены 108 человек. 15 из них — несовершеннолетние.
Что касается разрушений, то они установлены в 22 многоквартирных домах, в торговых центрах и других коммерческих объектах. Повреждено более 100 машин, большинство из них — сгорели полностью.
Жителям пострадавших домов предложено перейти в пункты временного размещения. Продолжается общая оценка ущерба. Сообщить о разрушениях можно по номеру 122.
На повреждённых участках газо- и водоснабжения уже работают аварийные бригады.
Гладков назвал произошедшее в Белгороде 30 декабря самыми тяжёлыми последствиями обстрелов ВСУ за последние два года. Об обстановке в городе губернатор доложил президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.