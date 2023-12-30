Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Удар ВСУ по Белгороду станет предметом разбирательства в Совбезе ООН. Россия уже выступила с соответствующим запросом, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС уточняет, что заседание в ООН запросили на 23:00 по московскому времени 30 декабря. РФ потребовала присутствия на нём постоянного представителя Чехии при всемирной организации.
Произошедшее в Белгороде Захарова назвала терактом. По её словам, за трагедией стоит «Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям».
Мария Захарова также добавила, что за теракт в Белгороде ответственность несут страны ЕС, поставляющие Украине оружие.
Тем временем в Госдепе ранее заявили РИА «Новости», США не поощряют подобные атаки.
По состоянию на 18:00 было известно о 14 погибших и 108 пострадавших в результате удара ВСУ по столице региона. Среди жертв есть двое детей. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что ранено 17 несовершеннолетних, четверо из них — в тяжёлом состоянии в реанимации.