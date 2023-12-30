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Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

30 декабря 2023, 16:15
Фото: 1MI
Об этом РИА «Новости» заявила Мария Захарова. По её словам, за терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая работает в координации с США.

Удар ВСУ по Белгороду станет предметом разбирательства в Совбезе ООН. Россия уже выступила с соответствующим запросом, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС уточняет, что заседание в ООН запросили на 23:00 по московскому времени 30 декабря. РФ потребовала присутствия на нём постоянного представителя Чехии при всемирной организации.

Произошедшее в Белгороде Захарова назвала терактом. По её словам, за трагедией стоит «Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям».

Мария Захарова также добавила, что за теракт в Белгороде ответственность несут страны ЕС, поставляющие Украине оружие.

Тем временем в Госдепе ранее заявили РИА «Новости», США не поощряют подобные атаки.

По состоянию на 18:00 было известно о 14 погибших и 108 пострадавших в результате удара ВСУ по столице региона. Среди жертв есть двое детей. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что ранено 17 несовершеннолетних, четверо из них — в тяжёлом состоянии в реанимации.

Четверо детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгороду
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