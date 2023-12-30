Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

По состоянию на 18:00 было известно о 14 погибших и 108 пострадавших в результате удара ВСУ по столице региона. Среди жертв есть двое детей. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что ранено 17 несовершеннолетних, четверо из них — в тяжёлом состоянии в реанимации.