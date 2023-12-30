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Следственный комитет

Федеральный СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

30 декабря 2023, 16:48
Фото: 1MI
Следственный комитет
Дела возбуждены по статьям за покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение имущества. В регион направлены следователи центрального аппарата, сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту мощной атаки ВСУ на Белгород возбуждено уголовное дело. Его возбудили по статьям за убийство и покушение на него, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ).

В Белгород направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ: следователи, криминалисты. Им предстоит установить лиц, виновных в произошедшей трагедии.

По Белгороду нанесли удар в районе 15:00 30 декабря. По последней информации МЧС, пострадали более 100 человек, погибли 14. Среди жертв и раненых есть дети. Четверо несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии.

Россия уже запросила заседание в Совбезе ООН по факту атаки на Белгород. Состояться оно должно 30 декабря.

Также ранее сообщалось, что об ударе по Белгороду доложили Владимиру Путину.

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