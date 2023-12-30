Федеральный СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

По факту мощной атаки ВСУ на Белгород возбуждено уголовное дело. Его возбудили по статьям за убийство и покушение на него, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ).