Федеральный СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
По факту мощной атаки ВСУ на Белгород возбуждено уголовное дело. Его возбудили по статьям за убийство и покушение на него, а также умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ).
В Белгород направлены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ: следователи, криминалисты. Им предстоит установить лиц, виновных в произошедшей трагедии.
По Белгороду нанесли удар в районе 15:00 30 декабря. По последней информации МЧС, пострадали более 100 человек, погибли 14. Среди жертв и раненых есть дети. Четверо несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии.
Россия уже запросила заседание в Совбезе ООН по факту атаки на Белгород. Состояться оно должно 30 декабря.
Также ранее сообщалось, что об ударе по Белгороду доложили Владимиру Путину.