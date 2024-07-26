Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах

В приоритетном порядке электроснабжение получили жилые дома, построенные в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей региона. Это 33 новостройки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 — для многодетных семей и 23 — для переселенцев. Максимальный объем работ выполнен в селе Беловском, где появилось уже не менее 40 домов для детей-сирот, во многих уже кипит жизнь.