Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь. В настоящее время повреждения в основной сети устранены, энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, отрабатывая их в оперативном порядке.
В общей сложности в ликвидации технологических нарушений на энергообъектах задействовано 35 бригад в составе 125 человек, 51 единица высокопроходимой спецтехники.
Энергоснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Ведется непрерывный мониторинг обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Белгородэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 или по телефону 112.