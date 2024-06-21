Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Белгородэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 или по телефону 112.