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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей

Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей

21 июня 2024, 09:27
Фото: Белгородэнерго
Электроснабжение свыше 98% потребителей Белгородской области, нарушенное циклоном, восстановлено. Наибольший объем отключений зафиксирован в Грайворонском и Яковлевском городских округах.
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МЧС

Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь. В настоящее время повреждения в основной сети устранены, энергетики ведут работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, отрабатывая их в оперативном порядке.

В общей сложности в ликвидации технологических нарушений на энергообъектах задействовано 35 бригад в составе 125 человек, 51 единица высокопроходимой спецтехники.

Энергоснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Ведется непрерывный мониторинг обстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Белгородэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 или по телефону 112.

Фото: Белгородэнерго
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