Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Дождь повредил энергооборудование в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Ивнянском, Красногвардейском, Прохоровском районах, Грайворонском, Яковлевском, Шебекинском городских округах Белгородской области.
Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и возобновлению подачи электроэнергии.
В аварийно-восстановительных работах задействовано 17 бригад в составе 51 человека, оснащенных 25 единицами высокопроходимой спецтехники, необходимыми материалами и оборудованием.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Восстановительные мероприятия будут вестись до полного восстановления электроснабжения.
Энергетики напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обнаружении поврежденного энергооборудования. Если вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров. Не пытайтесь поднять или убрать его с дороги: это может быть смертельно опасно. О повреждении энергообъектов и об отключениях электроэнергии сообщайте по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.