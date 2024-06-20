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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией

Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией

20 июня 2024, 15:03
Фото: Белгородэнерго
Атмосферный фронт с дождем, грозой и сильным ветром с порывами до 21 м/с спровоцировал повреждение энергооборудования и отключение электроэнергии у потребителей нескольких муниципалитетов.

Дождь повредил энергооборудование в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Ивнянском, Красногвардейском, Прохоровском районах, Грайворонском, Яковлевском, Шебекинском городских округах Белгородской области.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и возобновлению подачи электроэнергии.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 17 бригад в составе 51 человека, оснащенных 25 единицами высокопроходимой спецтехники, необходимыми материалами и оборудованием.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Восстановительные мероприятия будут вестись до полного восстановления электроснабжения.

Энергетики напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обнаружении поврежденного энергооборудования. Если вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров. Не пытайтесь поднять или убрать его с дороги: это может быть смертельно опасно. О повреждении энергообъектов и об отключениях электроэнергии сообщайте по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.

Фото: Белгородэнерго
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область
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