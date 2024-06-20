«Белгородэнерго» готов к работе в неблагоприятных погодных условиях

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечивают усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.
К оперативному реагированию готовы 164 бригады в составе 604 энергетика и 217 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 165 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 24,3 МВт.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).