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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

«Белгородэнерго» готов к работе в неблагоприятных погодных условиях

«Белгородэнерго» готов к работе в неблагоприятных погодных условиях

20 июня 2024, 12:08
Фото: «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 20 июня в Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий: дожди, грозы, сильный ветер с порывами до 24 м/с. Неблагоприятные погодные явления могут повлечь за собой повреждение энергооборудования.
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МЧС

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечивают усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.

К оперативному реагированию готовы 164 бригады в составе 604 энергетика и 217 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 165 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 24,3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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