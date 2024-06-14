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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Рыбалка под ЛЭП запрещена

Белгородэнерго напоминает: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!

14 июня 2024, 12:00
Фото: Россети Центр
Рыбалка под ЛЭП запрещена
Случайное прикосновение удилища к электропроводам может стоить жизни!

Современные удилища изготавливаются из углепластика, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема создает опасность даже при приближении удочки к проводам на минимально допустимое расстояние.

Будьте внимательны во время смены места рыбной ловли: передвигаться в охранной зоне ЛЭП необходимо, предварительно сложив удилище.

Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно разъясните ему правила поведения в охранной зоне линий электропередачи и использования удилища во время грозы.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки:

  1. «Осторожно! Электрическое напряжение».
  2. «Не влезай! Убьет!».
  3. «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!».

Игнорирование этих знаков может привести к летальному исходу.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 или 112.

Будьте осторожны и берегите свою жизнь!

Рыбалка под ЛЭП запрещенаРыбалка под ЛЭП запрещена
Рыбалка под ЛЭП запрещенаРыбалка под ЛЭП запрещена
Рыбалка под ЛЭП запрещена
Фото: Россети Центр
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