Белгородэнерго напоминает: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Современные удилища изготавливаются из углепластика, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема создает опасность даже при приближении удочки к проводам на минимально допустимое расстояние.
Будьте внимательны во время смены места рыбной ловли: передвигаться в охранной зоне ЛЭП необходимо, предварительно сложив удилище.
Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно разъясните ему правила поведения в охранной зоне линий электропередачи и использования удилища во время грозы.
Обращайте внимание на предупреждающие знаки:
Игнорирование этих знаков может привести к летальному исходу.
При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 или 112.
Будьте осторожны и берегите свою жизнь!