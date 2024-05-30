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В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»

В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»

30 мая 2024, 13:50
Фото: «Россети»
В «Белгородэнерго» наградили победителей и призеров первого этапа Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети». Дипломы лучшим знатокам точных наук вручил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Победителем среди девятых классов стал Ярослав Сорокин, обучающийся Шуховского лицея г. Белгорода. Дипломами второй и третьей степени отмечены Андрей Юдин и Данила Сафонов — оба из белгородского лицея № 9.

В категории десятых и одиннадцатых классов победителями стали также обучающиеся девятого лицея — Святослав Камышников и Кирилл Варфоломеев. Обладатели дипломов второй и третьей степени среди десятиклассников — Иван Сушенков (лицей №9) и Кристина Фелепчук (колледж высоких технологий БГТУ им. В. Г. Шухова).

За плодотворное сотрудничество в подготовке победителей и призеров Олимпиады Россети награждена учитель физики лицея № 9 Юлия Поленова.

Постоянным партнером филиала в проведении Всероссийской олимпиады школьников «Россети» является Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. В этом году вуз по традиции выделил будущим абитуриентам по пять дополнительных баллов к ЕГЭ.

«Олимпиада является важным профориентационным ориентиром для такой крупной компании, как „Россети“. Энергоотрасль стремительно развивается, поэтому Белгородэнерго заинтересовано в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями», — отметил Антон Герасимов.

Напоминаем, Всероссийская олимпиада группы компаний «Россети» включена Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2023/24 учебный год. Испытания стартовали 10 февраля и проходили в два этапа. Во второй тур вышли 17 белгородских школьников, набравших максимальное количество баллов. Победители и призеры получают возможность принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».

Фото: «Россети»
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