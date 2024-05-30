В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»

Напоминаем, Всероссийская олимпиада группы компаний «Россети» включена Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2023/24 учебный год. Испытания стартовали 10 февраля и проходили в два этапа. Во второй тур вышли 17 белгородских школьников, набравших максимальное количество баллов. Победители и призеры получают возможность принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».