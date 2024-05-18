Белгородские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады группы «Россети»

Напомним, испытания стартовали 10 февраля 2024 года и проходили в два этапа. На первом ребята дистанционно решали задания по математике, физике и информатике. Во второй тур вышли 17 белгородских школьников, набравших максимальное количество баллов. В топ рейтинга отобрались трое белгородцев. По итогам очной оценочной конференции они заняли весь пьедестал почета, обойдя представителей из других регионов.