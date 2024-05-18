Белгородские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады группы «Россети»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В число победителей среди регионов присутствия энергокомпании «Россети Центр» вошли трое девятиклассников, представлявших Белгородскую область.
Напомним, испытания стартовали 10 февраля 2024 года и проходили в два этапа. На первом ребята дистанционно решали задания по математике, физике и информатике. Во второй тур вышли 17 белгородских школьников, набравших максимальное количество баллов. В топ рейтинга отобрались трое белгородцев. По итогам очной оценочной конференции они заняли весь пьедестал почета, обойдя представителей из других регионов.
В итоге победителем Олимпиады стал Ляпин Дмитрий, обучающийся 9 класса ОГАОУ «Образовательный комплекс „Алгоритм Успеха“, по итогам выполнения заданий 2 этапа и участия в конференции набравший максимальное количество баллов (113,6).
Второе и третье места заняли также белгородцы — Сафонов Данила и Юдин Андрей, обучающиеся 9 класса ОГБОУ „Лицей № 9 г. Белгорода“, набравшие 112,8 и 111,6 баллов соответственно.
Поздравляем победителей и участников! Напомним, что победители и призеры смогут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орленок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».