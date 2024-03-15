Глава «Россети Центр» проверил электроснабжение Белгородской области на время выборов

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Как сообщил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский, сегодня днём он вместе с коллегами посетил приграничные районы Белгородской области и убедился, что работа там ведётся в штатном режиме.
«Мы только что вернулись с границы, и хочу вас заверить, что во всех населённых пунктах Белгородской области энергетики работают исправно. Есть определённые технологические нарушения. В основном, они связаны с огневыми воздействиями сегодня утром, вчера, позавчера. Но они быстро устраняются», — Игорь Маковский.
Как отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр», главное в эти дни — то, что энергоснабжением обеспечены все избирательные участки Белгородской области.
«Они все находятся под надёжным энергоснабжением. Несколько из них я сегодня посетил, проверил работу наших оперативно-выездных бригад. И ни в одном месте никаких замечаний к нам ни от руководства регионов, ни от руководства муниципальных образований, ни от председателей участковых избирательных участков не поступало», — Игорь Маковский.
Маковский подчеркнул, что энергетики, как и всегда, качественно справляются со своей основной и самой важной задачей — надёжным и качественным электроснабжением потребителей.
«Мы уже обладаем всем необходимым опытом и обладаем всем необходимым ресурсом для того, чтобы в любых условиях выполнять свою задачу. Мы заблаговременно позаботились о максимальной безопасности работы наших сотрудников, а также создали условия для обеспечения и сохранения энергобъектов», — Игорь Маковский.
Рассказал глава ПАО «Россети Центр» и о работе ремонтных бригад в приграничной зоне.
«Мы выезжаем постоянно, по каждому событию и прекращению энергоснабжения. Естественно, здесь особый порядок. Мы чётко руководствуемся новым регламентом, взаимодействуем с региональным штабом, с муниципальными штабами, с правоохранительными органами. Выезжаем только после того, как обстановка позволяет это сделать», — Игорь Маковский.
Работники «Белгородэнерго» носят в таких случаях специальную экипировку: бронежилет, каску, наколенники и налокотники. Такая форма уже стала для них привычной в приграничных районах.
Не забывают сотрудники «Белгородэнерго» и о событиях, связанных с повседневными заботами. Так, в компании активно готовятся к паводковому периоду и предстоящей летней ремонтной кампании.
Игорь Маковский рассказал, что сам принял участие в выборах — свой голос он отдал во время рабочей поездки в Шебекино. Кроме того, глава ПАО «Россети Центр» высоко оценил дух белгородцев, их сплочённость.
О работе в непростых условиях рассказал и директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
«Самое главное то, что мы начали готовить сетевой комплекс к выборам заранее. Проанализировали обстановку, сформировали прогноз и выполнили ряд мероприятий, которые позволили нам, прежде всего, обеспечить безопасность персонала», — Антон Герасимов.
Рабочих «Белгородэнерго» оснастили дополнительной специальной техникой и средствами защиты. Всё это позволяет оперативно решать сложившиеся проблемы, связанные атаками ВСУ.
Глава «Белгородэнерго» заверил, что вместе с Минобороны и главами муниципалитетов слаженным механизмом удаётся решать все возникающие из-за оперативной обстановки проблемы.
«Хочу, чтобы все знали: энергетики всегда рядом», — Антон Герасимов.