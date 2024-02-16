Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

В непогоду, при сильном ветре ветки плодовых деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, могут спровоцировать сбои в электроснабжении и отключение целых улиц или даже населенных пунктов. Поэтому владельцы земельных участков обязаны самостоятельно следить за соблюдением охранных зон ЛЭП, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В пределах таких зон запрещены любые работы, которые препятствуют нормальному обслуживанию и ремонту сетей и угрожают надежному электроснабжению потребителей, в том числе посадка и вырубка деревьев.