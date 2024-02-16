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Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

16 февраля 2024, 09:10
Фото: «Белгородэнерго»
Накануне весны филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности при санитарной обрезке веток вблизи линий электропередачи.

Ответственность за обрезку законодательно возложена на собственников земельных участков — администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ). Проводить кронирование необходимо только при отключенной линии электропередачи, по графику, согласованному с энергетиками, и под их контролем! В радиусе — не менее одного метра от линии электропередачи.

Заявку на проведение работ можно подать письменно в районе электрических сетей или по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220.

В непогоду, при сильном ветре ветки плодовых деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, могут спровоцировать сбои в электроснабжении и отключение целых улиц или даже населенных пунктов. Поэтому владельцы земельных участков обязаны самостоятельно следить за соблюдением охранных зон ЛЭП, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В пределах таких зон запрещены любые работы, которые препятствуют нормальному обслуживанию и ремонту сетей и угрожают надежному электроснабжению потребителей, в том числе посадка и вырубка деревьев.

Фото: «Белгородэнерго»
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Артем Черненко
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