Белгородэнерго напоминает правила санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Ответственность за обрезку законодательно возложена на собственников земельных участков — администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ). Проводить кронирование необходимо только при отключенной линии электропередачи, по графику, согласованному с энергетиками, и под их контролем! В радиусе — не менее одного метра от линии электропередачи.
Заявку на проведение работ можно подать письменно в районе электрических сетей или по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220.
В непогоду, при сильном ветре ветки плодовых деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, могут спровоцировать сбои в электроснабжении и отключение целых улиц или даже населенных пунктов. Поэтому владельцы земельных участков обязаны самостоятельно следить за соблюдением охранных зон ЛЭП, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В пределах таких зон запрещены любые работы, которые препятствуют нормальному обслуживанию и ремонту сетей и угрожают надежному электроснабжению потребителей, в том числе посадка и вырубка деревьев.