Бывшего замдиректора «Белгородэнерго» осудили за взятки

По данным ведомства, с октября 2021 года по 9 июня 2023 года бывший заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 млн 400 тыс. рублей за совершение действий в интересах этой организации.