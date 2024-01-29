Бывшего замдиректора «Белгородэнерго» осудили за взятки

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
По данным ведомства, с октября 2021 года по 9 июня 2023 года бывший заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 млн 400 тыс. рублей за совершение действий в интересах этой организации.
Так, подсудимый за незаконное вознаграждение принимал выполненные строительные работы для нужд государственной компании, а также подписывал акты выполненных работ и справок об их стоимости руководством филиала.
В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.
Суд назначил белгородцу штраф в доход государства в размере 20 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности на протяжении десяти лет.