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Бывшего замдиректора «Белгородэнерго» осудили за взятки

Бывшего замдиректора «Белгородэнерго» осудили за взятки

29 января 2024, 17:55
Фото: Изображение Midjourney
Бывший заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил взятку от гендиректора одной из коммерческих организаций в размере 1 млн 400 тыс. рублей. Теперь белгородец должен уплатить штраф в размере 20 млн рублей в доход государства, отметили в Следкоме и прокуратуре.
Сюжет
Взятка

По данным ведомства, с октября 2021 года по 9 июня 2023 года бывший заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 млн 400 тыс. рублей за совершение действий в интересах этой организации.

Так, подсудимый за незаконное вознаграждение принимал выполненные строительные работы для нужд государственной компании, а также подписывал акты выполненных работ и справок об их стоимости руководством филиала.

В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Материалы дела вместе с утверждённым обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил белгородцу штраф в доход государства в размере 20 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности на протяжении десяти лет.

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#Белгородская область#Взятка#Белгород#Александра Склярова#Бывший замдиректора
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