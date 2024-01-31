Руководитель Белгородэнерго ответит на вопросы белгородцев о подключении к сетям

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В ходе очного приема директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов проконсультирует жителей региона по вопросам, связанным с технологическим присоединением домовладений к электросетям.
Накануне визита необходимо предварительно записаться. Для этого следует направить свой вопрос по электронной почте [email protected], указав ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, или заполнить форму на сайте.
После получения заявки специалисты свяжутся с вами для уточнения порядка дальнейших действий или выяснения другой необходимой информации.