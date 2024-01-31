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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Руководитель Белгородэнерго ответит на вопросы белгородцев о подключении к сетям

Руководитель Белгородэнерго ответит на вопросы белгородцев о подключении к сетям

31 января 2024, 14:20
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В четверг, 1 февраля, в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» пройдет День клиента.

В ходе очного приема директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов проконсультирует жителей региона по вопросам, связанным с технологическим присоединением домовладений к электросетям.

Накануне визита необходимо предварительно записаться. Для этого следует направить свой вопрос по электронной почте [email protected], указав ФИО, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи, или заполнить форму на сайте.

После получения заявки специалисты свяжутся с вами для уточнения порядка дальнейших действий или выяснения другой необходимой информации.

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#Общество#Белгородэнерго#Технологическое присоединение#Россети Центр#День клиента#Артем Черненко
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