«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра

Резкое потепление с 25 градусов мороза до 5 градусов тепла и обильные осадки спровоцировали частичное нарушение электроснабжения в г. Белгороде. Временно без электроэнергии остались несколько улиц в районах Харьковской горы, Левобережья и центра города.

Сюжет МЧС