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Электроснабжение

«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра

19 января 2024, 14:21
Фото: «Белгородэнерго»
Электроснабжение
Резкое потепление с 25 градусов мороза до 5 градусов тепла и обильные осадки спровоцировали частичное нарушение электроснабжения в г. Белгороде. Временно без электроэнергии остались несколько улиц в районах Харьковской горы, Левобережья и центра города.
Сюжет
МЧС

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и переводу потребителей на резервные схемы.

К 13:00 электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Однако из-за неблагоприятных погодных условий произошло повторное отключение на улицах Есенина, б-р Строителей, частично Щорса, микрорайонах Юго-Западный 2.2, 2.3, 2.5.

В устранении технологических нарушений участвуют 18 бригад: 90 энергетиков, 3 диагностические лаборатории. Для подключения социально значимых объектов подготовлено 9 резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,1 МВт.

Контролирует проведение восстановительных работ оперативный Штаб «Белгородэнерго» в тесном взаимодействии с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Технические мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждения энергообъектов можно сообщить по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

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