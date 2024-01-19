«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и переводу потребителей на резервные схемы.
К 13:00 электроснабжение большей части потребителей восстановлено. Однако из-за неблагоприятных погодных условий произошло повторное отключение на улицах Есенина, б-р Строителей, частично Щорса, микрорайонах Юго-Западный 2.2, 2.3, 2.5.
В устранении технологических нарушений участвуют 18 бригад: 90 энергетиков, 3 диагностические лаборатории. Для подключения социально значимых объектов подготовлено 9 резервных источников электроснабжения общей мощностью 2,1 МВт.
Контролирует проведение восстановительных работ оперативный Штаб «Белгородэнерго» в тесном взаимодействии с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Технические мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения.
О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждения энергообъектов можно сообщить по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.