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«Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Специалисты «Белгородэнерго» готовятся к работе в неблагоприятных погодных условиях

17 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
«Россети Центр» — «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 18 января в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер с порывами до 15-20 м/с, температура от 21-26 градусов мороза ночью до 1-4 градусов тепла днем.
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МЧС

Неблагоприятные погодные явления могут повлечь за собой повреждение энергооборудования. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.

К оперативному реагированию готовы 164 бригады в составе 604 энергетика и 217 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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