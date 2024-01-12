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Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных

12 января 2024, 11:31
Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в прошлом году обеспечил электроснабжение 330 жилых домов, построенных в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей региона.

К централизованному электроснабжению подключено 125 новостроек для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 110 домов для многодетных семей и 95 — для переселенцев.

Работы развернулись практически во всех муниципальных образованиях области, максимальный объем — в Белгороде, Белгородском районе, Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском, Валуйском и Шебекинском городских округах.

Для подключения социального жилья к электросетям энергетики построили в общей сложности порядка 16 километров линий электропередачи, выделив домовладениям свыше 1,5 МВт мощности.

В частности, в Старом Осколе энергетики выполнили технологическое присоединение 42 домов для детей-сирот и многодетных семей в микрорайонах ИЖС Научный центр-1, Пушкарская дача и Набокинские сады. Ключи новоселы получили в конце декабря прошлого года.

Алексеевские энергетики подключили к сетям 15 индивидуальных домов на улицах Светозарная, Нижняя, Центральная, Школьная. По 15 новостроек для многодетных семей обеспечили электроэнергией в Белгородском районе и Валуйском городском округе, 14 домов для детей-сирот и 6 — для многодетных семей обеспечены мощностью в Яковлевском городском округе. Кроме этого, в Белгородском районе подключено к сетям 84 жилых дома для переселенцев.

«Строительство социального жилья, несмотря на сложности, идет активными темпами на всей территории области. Задача энергетиков — своевременно подготовить сети и обеспечить дома надежным электроснабжением, поэтому мы сделали все возможное, чтобы подключить жилье раньше установленного срока», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
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