Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 330 жилых домов для социально незащищенных

Алексеевские энергетики подключили к сетям 15 индивидуальных домов на улицах Светозарная, Нижняя, Центральная, Школьная. По 15 новостроек для многодетных семей обеспечили электроэнергией в Белгородском районе и Валуйском городском округе, 14 домов для детей-сирот и 6 — для многодетных семей обеспечены мощностью в Яковлевском городском округе. Кроме этого, в Белгородском районе подключено к сетям 84 жилых дома для переселенцев.