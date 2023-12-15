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«Белгородэнерго» восстанавливает нарушенное циклоном электроснабжение потребителей

«Белгородэнерго» восстанавливает нарушенное циклоном электроснабжение потребителей

15 декабря 2023, 13:40
Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Ледяной дождь спровоцировал технологические нарушения на энергообъектах в Яковлевском, Шебекинском округах и Белгородском районе региона.
Сюжет
МЧС

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к восстановительным работам, которые осложняются ухудшением погодных условий. Гололедообразование на линиях электропередачи местами достигает 5 см.

В устранении последствий циклона задействовано 38 бригад энергетиков: 152 специалиста, оснащенных 38 единицами высокопроходимой спецтехники. В первую очередь, энергетики обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты и население.

Контролирует проведение восстановительных работ оперативный Штаб «Белгородэнерго». Осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки.

Энергетики напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обнаружении поврежденного энергооборудования. Если вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров. Не пытайтесь поднять или убрать его с дороги: это может быть смертельно опасно. О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов сообщайте по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.

Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
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#МЧС#Белгородэнерго#Циклон#Линии электропередачи#Новости Белгорода#Энергетики#Погодные условия#Белгород#Россети Центр#Екатерина Никулина
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