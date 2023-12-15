«Белгородэнерго» восстанавливает нарушенное циклоном электроснабжение потребителей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к восстановительным работам, которые осложняются ухудшением погодных условий. Гололедообразование на линиях электропередачи местами достигает 5 см.
В устранении последствий циклона задействовано 38 бригад энергетиков: 152 специалиста, оснащенных 38 единицами высокопроходимой спецтехники. В первую очередь, энергетики обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты и население.
Контролирует проведение восстановительных работ оперативный Штаб «Белгородэнерго». Осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки.
Энергетики напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обнаружении поврежденного энергооборудования. Если вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров. Не пытайтесь поднять или убрать его с дороги: это может быть смертельно опасно. О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов сообщайте по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.