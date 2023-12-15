«Белгородэнерго» восстанавливает нарушенное циклоном электроснабжение потребителей

Энергетики напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обнаружении поврежденного энергооборудования. Если вы увидели провисший или оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе, чем на 8-10 метров. Не пытайтесь поднять или убрать его с дороги: это может быть смертельно опасно. О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов сообщайте по горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.