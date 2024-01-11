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Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с непогодой

Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с непогодой

11 января 2024, 12:44
Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 11 января в Белгородской области наблюдается ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 15-17 м/с.
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МЧС

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона. К оперативному реагированию готовы 164 бригады в составе 604 энергетиков и 217 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#МЧС#Белгородэнерго#Непогода#Новости Белгорода#Ветер#Энергетики#Электроснабжение#Белгород#Екатерина Никулина#Гидрометеорологическая обстановка
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