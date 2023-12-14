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Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой

Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой

14 декабря 2023, 12:00
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 14 декабря в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, переход температуры через ноль.
Сюжет
МЧС

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона. К оперативному реагированию готовы 150 бригад в составе 538 энергетиков и 286 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Белгородская область#МЧС#Белгородэнерго#Непогода#Безопасность#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Энергетики#Электроснабжение#Белгород#Екатерина Никулина
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