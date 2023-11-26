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«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

26 ноября 2023, 12:33
Фото: Белгородэнерго
По сообщениям Гидрометцентра, 26 и 27 ноября в Белгородской области ожидается ухудшение погоды. К оперативному реагированию готовы 150 бригад в составе 548 энергетиков и 196 единиц техники.
Сюжет
МЧС

По сообщениям Гидрометцентра, 26 и 27 ноября в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега, замерзающего дождя, сильный ветер с порывами до 20 м/с, переход температуры через отметку 0, что провоцирует гололедообразование, в том числе на проводах ЛЭП. Неблагоприятные погодные явления могут повлечь за собой повреждение энергооборудования. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.

К оперативному реагированию готовы 150 бригад в составе 548 энергетиков и 196 единиц техники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи: ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Общество#Белгородская область#МЧС#Белгородэнерго#Непогода#Линии электропередачи#Гидрометцентр#Электроснабжение#Артем Черненко
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