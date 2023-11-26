«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

По сообщениям Гидрометцентра, 26 и 27 ноября в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: осадки в виде мокрого снега, замерзающего дождя, сильный ветер с порывами до 20 м/с, переход температуры через отметку 0, что провоцирует гололедообразование, в том числе на проводах ЛЭП. Неблагоприятные погодные явления могут повлечь за собой повреждение энергооборудования. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.