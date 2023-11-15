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оказание первой помощи

Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи

15 ноября 2023, 08:45
Фото: Белгородэнерго
оказание первой помощи
Реклама. Белгородэнерго .
Шестеро инженеров по охране труда филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и получили удостоверения инструкторов. Обучение энергетики прошли на базе Тверского учебно-производственного центра.

В рамках курса преподаватели познакомили инженеров с вопросами тактической медицины, правилами оказания первой самопомощи и взаимопомощи, алгоритмом действий в нестандартных ситуациях, рассказали об эффективном применении тактической аптечки.

Представители Белгородэнерго научились быстро определять состояние раненого и оказывать ему первую помощь до прибытия медицинской бригады: накладывать шины и жгуты, применять кровоостанавливающие средства, фиксировать переломы, использовать средства индивидуальной защиты, а затем правильно транспортировать его к месту лечения.

Полученные знания участники обучения подтвердили на специальном экзамене. В итоге все шестеро стали дипломированными инструкторами с правом преподавания и теперь смогут передавать актуальные знания коллегам.

«Опыт оказания медицинской помощи и использования тактических аптечек очень важен. Он позволит энергетикам быть готовыми к любым ситуациям, быстро ориентироваться и выполнять четкие действия по защите себя и коллег в сложных ситуациях», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
оказание первой помощи оказание первой помощи
оказание первой помощи оказание первой помощи
оказание первой помощи оказание первой помощи
оказание первой помощи оказание первой помощи
оказание первой помощи
Фото: Белгородэнерго
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