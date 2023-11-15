Белгородские энергетики стали инструкторами по оказанию первой медицинской помощи

Представители Белгородэнерго научились быстро определять состояние раненого и оказывать ему первую помощь до прибытия медицинской бригады: накладывать шины и жгуты, применять кровоостанавливающие средства, фиксировать переломы, использовать средства индивидуальной защиты, а затем правильно транспортировать его к месту лечения.