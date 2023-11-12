600 энергетиков «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра и дождя

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Ухудшение погодных условий ожидается в Белгородской области в ближайшие сутки, сообщает Гидрометцентр. В связи с этим энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» активизировали контроль за электроснабжением потребителей региона.
Более 600 энергетиков и 211 единиц техники готовы к оперативному реагированию на возможные неполадки в электросетях. Всего подготовили 163 бригады, готовые выполнить необходимые работы.
Особое внимание уделяется социально значимым объектам и объектам инфраструктуры. При необходимости, для обеспечения непрерывности электроснабжения таких объектов, используют 188 резервных источников энергии общей мощностью 27 МВт.
Оперштаб филиала постоянно на связи с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Специалисты постоянно мониторят оперативную и гидрометеорологическую обстановку на территории региона.
Энергетики «Белгородэнерго» просят жителей области быть особенно внимательными и осторожными в непогоду. В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи, подходить к ним категорически запрещено. О таких находках немедленно сообщайте в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220.