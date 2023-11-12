600 энергетиков «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра и дождя

Энергетики «Белгородэнерго» просят жителей области быть особенно внимательными и осторожными в непогоду. В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи, подходить к ним категорически запрещено. О таких находках немедленно сообщайте в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220.