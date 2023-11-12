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«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях непогоды — сильного ветра и дождя

600 энергетиков «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях сильного ветра и дождя

12 ноября 2023, 12:00
Фото: Белгородэнерго

«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях непогоды — сильного ветра и дождя

Синоптики обещают порывы ветра до 23 м/с. Энергетическая компания подготовила к оперативному реагированию 163 бригады в составе 600 энергетиков и 211 единиц техники.

Ухудшение погодных условий ожидается в Белгородской области в ближайшие сутки, сообщает Гидрометцентр. В связи с этим энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» активизировали контроль за электроснабжением потребителей региона.

Более 600 энергетиков и 211 единиц техники готовы к оперативному реагированию на возможные неполадки в электросетях. Всего подготовили 163 бригады, готовые выполнить необходимые работы.

Особое внимание уделяется социально значимым объектам и объектам инфраструктуры. При необходимости, для обеспечения непрерывности электроснабжения таких объектов, используют 188 резервных источников энергии общей мощностью 27 МВт.

Оперштаб филиала постоянно на связи с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Специалисты постоянно мониторят оперативную и гидрометеорологическую обстановку на территории региона.

Энергетики «Белгородэнерго» просят жителей области быть особенно внимательными и осторожными в непогоду. В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи, подходить к ним категорически запрещено. О таких находках немедленно сообщайте в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220.

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