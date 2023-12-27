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Сотрудники Белгородэнерго мобилизованы в связи с непогодой

Сотрудники Белгородэнерго мобилизованы в связи с непогодой

27 декабря 2023, 14:32
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, вечером 27 декабря в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
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МЧС

Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона. К оперативному реагированию готовы 163 бригад в составе 600 энергетиков и 211 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Белгородская область#МЧС#Белгородэнерго#Непогода#Гидрометцентр#Ветер#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук
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