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Белгородэнерго увеличивает долю российских инноваций в сетевом комплексе региона

Белгородэнерго увеличивает долю российских инноваций в сетевом комплексе региона

27 декабря 2023, 11:11
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» ежегодно увеличивает долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе региона за счет применения передовых отечественных разработок и результатов НИОКР.

Основной акцент делается на внедрении технологий, обеспечивающих полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учета электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.

В текущем году белгородские энергетики выполнили автоматизацию распределительных сетей еще в трех районах области: Ивнянском, Чернянском и Красненском. Для повышения надежности и сокращения времени реагирования на отключения на 19 протяженных линиях электропередачи, питающих 46 населенных пунктов с населением 16 тысяч человек, смонтировали 28 реклоузеров, девять управляемых разъединителей в комплекте с индикаторами короткого замыкания, на высоковольтных питающих центрах модернизировали 11 ячеек 6-10 кВ.

Интеллектуальные устройства будут без участия человека выделять поврежденные участки сети, сохраняя электроснабжение большей части потребителей. Всего в Белгородэнерго таким образом автоматизировано уже 108 линий электропередачи в тринадцати муниципальных образованиях региона.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Тренды последних лет в энергетике и изменения в законодательстве, коснувшиеся объектов микрогенерации, требуют принципиально новых подходов к развитию систем управления электрическими сетями, поэтому белгородский филиал стал пилотной площадкой для реализации опытно-конструкторской работы по созданию уникального электросетевого контроллера, предназначенного для управления объектами микрогенерации и системами накопления электрической энергии в сети 0,4 кВ. Работа над проектом продолжалась в течение двух лет. На сегодня все этапы завершены, опытный образец электросетевого контроллера установлен в сети 0,4 кВ Борисовского района, прошел тестирование и введен в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Новые отечественные технологии, инновационное оборудование внедряются поэтапно в процессе строительства и реконструкции сетей. Проекты реализуются комплексно, с учетом текущих потребностей энергосистемы и поступательного развития экономики области. Таким образом мы обеспечиваем технологический суверенитет в такой стратегической отрасли, как энергетика, но главное — планомерно повышаем качество и надежность электроснабжения жителей Белгородской области», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородская область#Инновации#Белгородэнерго#Технологии#Электросетевой комплекс#Белгород#Кристина Семенчук#Россети Центр#Распределительные сети#Наблюдаемость
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