Белгородэнерго увеличивает долю российских инноваций в сетевом комплексе региона

Тренды последних лет в энергетике и изменения в законодательстве, коснувшиеся объектов микрогенерации, требуют принципиально новых подходов к развитию систем управления электрическими сетями, поэтому белгородский филиал стал пилотной площадкой для реализации опытно-конструкторской работы по созданию уникального электросетевого контроллера, предназначенного для управления объектами микрогенерации и системами накопления электрической энергии в сети 0,4 кВ. Работа над проектом продолжалась в течение двух лет. На сегодня все этапы завершены, опытный образец электросетевого контроллера установлен в сети 0,4 кВ Борисовского района, прошел тестирование и введен в опытно-промышленную эксплуатацию.