Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» как спасательная служба энергоснабжения занял третье место среди областных спасательных подразделений гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кубок и почётную грамоту правительства области энергетики получили из рук начальника управления региональной безопасности Евгения Воробьева и начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова.
Правительством отмечены высокий уровень межведомственного взаимодействия Белгородэнерго с ГУ МЧС России по Белгородской области, субъектами энергетики и органами местного самоуправления, стопроцентная укомплектованность сил и средств, необходимых для оперативной ликвидации технологических нарушений в сетевом комплексе, а также профессионализм личного состава аварийно-восстановительных бригад.
В филиале сформировано 150 аварийно-восстановительных бригад в составе 538 человек и 286 единиц техники. В ходе учений и тренировок персонал филиала показал высокие практические навыки в действиях по ликвидации аварий и сложных технологических нарушений, а также условных чрезвычайных ситуаций на территории Белгородской области.
«Высокая оценка нашей работы в области ГО и ЧС — это результат усилий, направленных на подготовку всего персонала аварийно-восстановительных формирований Белгородэнерго в плане обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей региона. У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым катаклизмам, способным нанести ущерб работе электросетевого комплекса, но лучше, чтобы их не случалось», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.