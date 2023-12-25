Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС

«Высокая оценка нашей работы в области ГО и ЧС — это результат усилий, направленных на подготовку всего персонала аварийно-восстановительных формирований Белгородэнерго в плане обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей региона. У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым катаклизмам, способным нанести ущерб работе электросетевого комплекса, но лучше, чтобы их не случалось», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.