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Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС

Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС

25 декабря 2023, 09:49
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В Белгородской области подведены итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2023 год.

Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» как спасательная служба энергоснабжения занял третье место среди областных спасательных подразделений гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кубок и почётную грамоту правительства области энергетики получили из рук начальника управления региональной безопасности Евгения Воробьева и начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Правительством отмечены высокий уровень межведомственного взаимодействия Белгородэнерго с ГУ МЧС России по Белгородской области, субъектами энергетики и органами местного самоуправления, стопроцентная укомплектованность сил и средств, необходимых для оперативной ликвидации технологических нарушений в сетевом комплексе, а также профессионализм личного состава аварийно-восстановительных бригад.

В филиале сформировано 150 аварийно-восстановительных бригад в составе 538 человек и 286 единиц техники. В ходе учений и тренировок персонал филиала показал высокие практические навыки в действиях по ликвидации аварий и сложных технологических нарушений, а также условных чрезвычайных ситуаций на территории Белгородской области.

«Высокая оценка нашей работы в области ГО и ЧС — это результат усилий, направленных на подготовку всего персонала аварийно-восстановительных формирований Белгородэнерго в плане обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей региона. У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым катаклизмам, способным нанести ущерб работе электросетевого комплекса, но лучше, чтобы их не случалось», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородская область#Мчс россии#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Го и чс#Россети Центр#Аварийно-восстановительные бригады
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