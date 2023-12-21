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Updated Сегодня, 10:29

Фабрика игрушек

Белгородэнерго обеспечило мощностью фабрику игрушек

21 декабря 2023, 10:27. Обновлено в 10:29
Фото: Белгородэнерго
Фабрика игрушек
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 1000 кВт цех по производству детской мебели, запущенный белгородской компанией по изготовлению детских игрушек.

Фабрика ежегодно выпускает свыше 1,5 млн игрушек и товаров для детей, является участником национальных проектов, связанных с повышением производительности труда и импортозамещением.

В этом году компания приняла участие в отборе на право получения субсидий из бюджета на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, и начала производство детской мебели.

Для обеспечения нового проекта запрашиваемой мощностью энергетики модернизировали питающую трансформаторную подстанцию с установкой дополнительного оборудования и проложили кабельную линию протяженностью 0,4 км. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив предприятию возможность для запуска производственной линии.

«Эффективность реализации важных инвестиционных проектов, подобных этому, напрямую зависит от своевременного строительства электросетевой инфраструктуры. Мы понимаем это и делаем все возможное для упрощения процедуры и сокращения сроков присоединения к сетям», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушекФабрика игрушек
Фабрика игрушек
Фото: Белгородэнерго
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