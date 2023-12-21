Белгородэнерго обеспечило мощностью фабрику игрушек

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Фабрика ежегодно выпускает свыше 1,5 млн игрушек и товаров для детей, является участником национальных проектов, связанных с повышением производительности труда и импортозамещением.
В этом году компания приняла участие в отборе на право получения субсидий из бюджета на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, и начала производство детской мебели.
Для обеспечения нового проекта запрашиваемой мощностью энергетики модернизировали питающую трансформаторную подстанцию с установкой дополнительного оборудования и проложили кабельную линию протяженностью 0,4 км. Все работы выполнили с опережением графика, обеспечив предприятию возможность для запуска производственной линии.
«Эффективность реализации важных инвестиционных проектов, подобных этому, напрямую зависит от своевременного строительства электросетевой инфраструктуры. Мы понимаем это и делаем все возможное для упрощения процедуры и сокращения сроков присоединения к сетям», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.