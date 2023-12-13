В Белгородэнерго подвели итоги программы по сокращению сроков присоединения к сетям

Участие в программе с марта по ноябрь приняли бригады из 19 районов электрических сетей в количестве 156 человек и 60 единиц техники, которые вахтовым методом были командированы в районы, где традиционно наблюдается большой объём строительства, реализации социально значимых и бизнес-проектов: Белгородский, Яковлевский, Алексеевский и Старооскольский.