В Белгородэнерго подвели итоги программы по сокращению сроков присоединения к сетям

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Энергетики выполнили 162 договора, 154 из которых — с физическими лицами, восемь с юридическими. Общий объем технологических присоединений в этом году ожидается на уровне свыше пяти тысяч присоединений.
Участие в программе с марта по ноябрь приняли бригады из 19 районов электрических сетей в количестве 156 человек и 60 единиц техники, которые вахтовым методом были командированы в районы, где традиционно наблюдается большой объём строительства, реализации социально значимых и бизнес-проектов: Белгородский, Яковлевский, Алексеевский и Старооскольский.
Электросетевой инфраструктурой и возможностью для подключения к сетям обеспечены жилые дома, фермерские участки, объекты малого бизнеса и частного предпринимательства.
Все работы выполнялись под контролем инженеров управления производственной безопасности и производственного контроля с соблюдением норм и правил охраны труда. В итоге лучшие результаты по объему и качеству выполненных работ показали бригады из Белгородского, Яковлевского и Корочанского РЭС.
Подводя итоги, директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов поблагодарил энергетиков за достойное выполнение поставленных задач и отметил высокий уровень профессионального мастерства всего персонала.
«Несмотря на сложный период, экономика Белгородской области продолжает развиваться. Первое, что требуется новым объектам, — это электроснабжение, поэтому главным результатом проделанной работы стало опережающее подключение к сетям 162 новых потребителей электроэнергии. Всего же, по оперативным данным, для подключения новых потребителей к сетям построено свыше 250 километров сетей и 77 трансформаторных подстанций. Объем значительный, но мы справились. Это еще раз говорит о том, что энергетики Белгородэнерго готовы успешно решать задачи любой сложности», — отметил директор филиала.