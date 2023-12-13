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В Белгородэнерго подвели итоги программы по сокращению сроков присоединения к сетям

В Белгородэнерго подвели итоги программы по сокращению сроков присоединения к сетям

13 декабря 2023, 13:20
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
Свыше 40 километров линий электропередачи и семь комплектных трансформаторных подстанций построили специалисты филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в рамках специально разработанной программы мероприятий по сокращению сроков технологического присоединения к сетям.

Энергетики выполнили 162 договора, 154 из которых — с физическими лицами, восемь с юридическими. Общий объем технологических присоединений в этом году ожидается на уровне свыше пяти тысяч присоединений.

Участие в программе с марта по ноябрь приняли бригады из 19 районов электрических сетей в количестве 156 человек и 60 единиц техники, которые вахтовым методом были командированы в районы, где традиционно наблюдается большой объём строительства, реализации социально значимых и бизнес-проектов: Белгородский, Яковлевский, Алексеевский и Старооскольский.

Электросетевой инфраструктурой и возможностью для подключения к сетям обеспечены жилые дома, фермерские участки, объекты малого бизнеса и частного предпринимательства.

Все работы выполнялись под контролем инженеров управления производственной безопасности и производственного контроля с соблюдением норм и правил охраны труда. В итоге лучшие результаты по объему и качеству выполненных работ показали бригады из Белгородского, Яковлевского и Корочанского РЭС.

Подводя итоги, директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов поблагодарил энергетиков за достойное выполнение поставленных задач и отметил высокий уровень профессионального мастерства всего персонала.

«Несмотря на сложный период, экономика Белгородской области продолжает развиваться. Первое, что требуется новым объектам, — это электроснабжение, поэтому главным результатом проделанной работы стало опережающее подключение к сетям 162 новых потребителей электроэнергии. Всего же, по оперативным данным, для подключения новых потребителей к сетям построено свыше 250 километров сетей и 77 трансформаторных подстанций. Объем значительный, но мы справились. Это еще раз говорит о том, что энергетики Белгородэнерго готовы успешно решать задачи любой сложности», — отметил директор филиала.
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