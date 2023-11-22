Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе

Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к электросетям 24 дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 14 — для многодетных семей в Старом Осколе. Строительство идёт по губернаторской программе обеспечения жильём социально незащищённых категорий граждан.

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