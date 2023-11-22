Белгородэнерго обеспечило электроснабжение социального жилья в Старом Осколе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:20
Двухквартирные и индивидуальные дома возводятся в микрорайонах ИЖС Научный центр-1, Пушкарская дача и Набокинские сады. Для подведения электричества старооскольские энергетики построили в общей сложности 1,7 километра линий электропередачи, смонтировали 38 индивидуальных приборов учета электроэнергии, после чего осуществили фактическую подачу электроэнергии.
В настоящее время в квартирах завершаются отделочные работы. Ключи будущим жильцам планируется вручить в конце декабря текущего года.
«Строительство социального жилья активными темпами идет на всей территории области, и мы уже подключили в этом году десятки таких домов. Понимаем, что их ждут самые незащищенные жители нашего региона, поэтому подключаем к сетям в максимально сжатые сроки, чтобы новые квадратные метры как можно скорее нашли своих обладателей», — пояснил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.