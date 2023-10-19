Более 120 вопросов техприсоединения к сетям решено в ходе Дней клиента Белгородэнерго

Практически все услуги по подключению к сетям осуществляются в электронном виде через Портал электросетевых услуг («Портал-тп.рф»). При этом специалисты энергокомпании всегда готовы проконсультировать и оказать адресную помощь на стадии подачи заявки и оформления документов. По оперативным данным, за 9 месяцев белгородские энергетики присоединили к сетям более 4,9 тысяч потребителей общей мощностью 133 МВт.