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Белгородэнерго напоминает о недопустимости превышения максимальной нагрузки на сеть

Белгородэнерго напоминает о недопустимости превышения максимальной нагрузки на сеть

12 января 2024, 14:00
Фото: ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В предстоящие выходные на территории Белгородской области прогнозируется аномально холодная погода. Пик похолодания придется на субботу, 13 января, когда столбик термометра опустится до минус двадцати градусов мороза. В такое время белгородцы начинают использовать для обогрева домов электроприборы.
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Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обращают внимание на недопустимость превышения максимальной мощности, указанной в договоре технологического присоединения. Это может привести к перегрузке электросети и, как следствие, снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.

Помните: электрическая сеть рассчитана на определенный уровень нагрузки и соблюдайте правила:

— не включайте в сеть несколько мощных электроприборов одновременно;

— не оставляйте без внимания обогревательные приборы, выключайте их, уходя из дома;

— не оставляйте работающие электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

— следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии, повреждении электрооборудования, узнать о прогнозах и времени восстановления электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно), а также установив мобильное приложение «Есть свет!».

«К неблагоприятным погодным условиям мы готовим электросетевой комплекс заранее. В период холодов наиболее вероятной причиной перебоев в электроснабжении может стать превышение максимально допустимой мощности. Это приводит к снижению качества поставляемой электроэнергии, перегрузу сети и выходу из строя электрооборудования. Поэтому необходимо следить за общей нагрузкой на сеть, не допускать перегрева и повреждения оборудования», — отметил директор «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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