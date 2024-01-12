Белгородэнерго напоминает о недопустимости превышения максимальной нагрузки на сеть

В предстоящие выходные на территории Белгородской области прогнозируется аномально холодная погода. Пик похолодания придется на субботу, 13 января, когда столбик термометра опустится до минус двадцати градусов мороза. В такое время белгородцы начинают использовать для обогрева домов электроприборы.

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