Белгородэнерго напоминает о недопустимости превышения максимальной нагрузки на сеть

Posted Сегодня, 14:00
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Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обращают внимание на недопустимость превышения максимальной мощности, указанной в договоре технологического присоединения. Это может привести к перегрузке электросети и, как следствие, снижению уровня напряжения, повреждению электросетевого оборудования и даже пожару.
Помните: электрическая сеть рассчитана на определенный уровень нагрузки и соблюдайте правила:
— не включайте в сеть несколько мощных электроприборов одновременно;
— не оставляйте без внимания обогревательные приборы, выключайте их, уходя из дома;
— не оставляйте работающие электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;
— следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии, повреждении электрооборудования, узнать о прогнозах и времени восстановления электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно), а также установив мобильное приложение «Есть свет!».
«К неблагоприятным погодным условиям мы готовим электросетевой комплекс заранее. В период холодов наиболее вероятной причиной перебоев в электроснабжении может стать превышение максимально допустимой мощности. Это приводит к снижению качества поставляемой электроэнергии, перегрузу сети и выходу из строя электрооборудования. Поэтому необходимо следить за общей нагрузкой на сеть, не допускать перегрева и повреждения оборудования», — отметил директор «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.