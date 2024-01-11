В Белгородскую область придёт резкое похолодание, сильный ветер останется

В субботу, 13 января, в Белгороде похолодает ещё сильнее. Столбик термометра ночью опустится до -21 °С, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Погода в первый выходной ожидается солнечной, без осадков. В воскресенье, 14 января, минимальная температура составит -19 °С, выпадет снег.