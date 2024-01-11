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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Зима

В Белгородскую область придёт резкое похолодание, сильный ветер останется

11 января 2024, 12:32
Фото: 1MI
Зима

Пятница в Белгородской области будет морозной и ветреной

Пятница в Белгородской области будет облачной и снежной. Температура упадёт до -17 °С. Прогноз погоды на 12 января опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 12 января, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами ожидается сильный ветер — с порывами от 15 до 17 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит -17…-12 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -15 °С до -10 °С.

В Белгороде грядущей ночью будет идти небольшой снег при -14 °С. Днём в пятницу установится облачная с прояснениями погода. Температура составит -13 °С, осадков не ожидается.

В субботу, 13 января, в Белгороде похолодает ещё сильнее. Столбик термометра ночью опустится до -21 °С, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Погода в первый выходной ожидается солнечной, без осадков. В воскресенье, 14 января, минимальная температура составит -19 °С, выпадет снег.

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