В Белгородскую область придёт резкое похолодание, сильный ветер останется

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным синоптиков, завтра, 12 января, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днём выпадет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер северного направления будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Местами ожидается сильный ветер — с порывами от 15 до 17 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит -17…-12 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от -15 °С до -10 °С.
В Белгороде грядущей ночью будет идти небольшой снег при -14 °С. Днём в пятницу установится облачная с прояснениями погода. Температура составит -13 °С, осадков не ожидается.
В субботу, 13 января, в Белгороде похолодает ещё сильнее. Столбик термометра ночью опустится до -21 °С, следует из текущего прогноза Гидрометцентра. Погода в первый выходной ожидается солнечной, без осадков. В воскресенье, 14 января, минимальная температура составит -19 °С, выпадет снег.