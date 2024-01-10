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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Метель

Сильный ветер и метель надвигаются на Белгородскую область

10 января 2024, 12:20
Фото: 1MI
Метель

Мороз задержится в Белгородской области

Завтра в регионе будет облачно и морозно, ожидается снег и сильный ветер. Температура воздуха упадёт до -13 °С. Прогнозом погоды на четверг поделились в областном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 11 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью и днём будет падать снег, местами возможна метель. На дорогах может образоваться гололедица.

Направление ветра будет западным, его порывы ночью достигнут 9-14 м/с, а утром и днём увеличатся до 15-17 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит -13…-8 °С. Днём немного потеплеет — местами до 0 °С.

В Белгороде в ночь на четверг, 11 января, пройдёт снег при -6 °С. Днём осадки продолжатся, но уже при -2 °С.

В ночь на пятницу в столицу региона вернутся крепкие морозы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 12 января столбик термометра опустится до -15 °С. К началу выходных в городе похолодает ещё больше — до -19 °С.

Напомним, что 9 января температура воздуха в Белгородской области составила -20 °С, что привело к образованию на небе необычных световых столбов. Явление заметили жители Алексеевки.

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#Белгородская область#Погода#Снег#Метель#Прогноз погоды#Мороз#Белгород#Александра Склярова
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