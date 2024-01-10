Сильный ветер и метель надвигаются на Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По данным синоптиков, завтра, 11 января, на территории Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью и днём будет падать снег, местами возможна метель. На дорогах может образоваться гололедица.
Направление ветра будет западным, его порывы ночью достигнут 9-14 м/с, а утром и днём увеличатся до 15-17 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит -13…-8 °С. Днём немного потеплеет — местами до 0 °С.
В Белгороде в ночь на четверг, 11 января, пройдёт снег при -6 °С. Днём осадки продолжатся, но уже при -2 °С.
В ночь на пятницу в столицу региона вернутся крепкие морозы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 12 января столбик термометра опустится до -15 °С. К началу выходных в городе похолодает ещё больше — до -19 °С.
Напомним, что 9 января температура воздуха в Белгородской области составила -20 °С, что привело к образованию на небе необычных световых столбов. Явление заметили жители Алексеевки.