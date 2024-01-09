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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Мороз

Суровая зима: в Белгородской области станет ещё холоднее из-за сильного ветра

9 января 2024, 11:48
Фото: Midjourney
Мороз

Сильный ветер и крепкий мороз установятся в Белгородской области

Порывы ветра достигнут 17 м/с. В тёмное время суток похолодает до -17 °С. О прогнозе погоды на завтра сообщает региональное МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области 10 января будет облачно. Ночью температура опустится до -17…-12 °С. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 м/с.

Днём потеплеет до -6…-1 °С. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ожидается небольшой снег.

В Белгороде в ночь на среду столбик термометра упадёт до -14 °С. Возможен снег. Днём установится облачная погода, потеплеет до -2 °С. Пройдёт небольшой снег.

По прогнозу Гидрометцентра, та же температура днём в Белгороде ожидается и в четверг, 11 января. А вот в пятницу и субботу, 12 и 13 января, вернётся похолодание — столбик термометра вновь опустится до -14 °С.

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