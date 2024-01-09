Суровая зима: в Белгородской области станет ещё холоднее из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Белгородской области 10 января будет облачно. Ночью температура опустится до -17…-12 °С. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 м/с.
Днём потеплеет до -6…-1 °С. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Ожидается небольшой снег.
В Белгороде в ночь на среду столбик термометра упадёт до -14 °С. Возможен снег. Днём установится облачная погода, потеплеет до -2 °С. Пройдёт небольшой снег.
По прогнозу Гидрометцентра, та же температура днём в Белгороде ожидается и в четверг, 11 января. А вот в пятницу и субботу, 12 и 13 января, вернётся похолодание — столбик термометра вновь опустится до -14 °С.