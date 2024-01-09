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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Морозные столбы над Алексеевкой

Из-за сильных морозов небо в Белгородской области стало необычным: фото

9 января 2024, 07:13
Фото: vk.com/pods31alex
Морозные столбы над Алексеевкой

Белгородцам удалось запечатлеть морозные столбы в небе

Необычные световые столбы увидели накануне жители Алексеевки. Температура на тот момент была ниже -20 °С. Фотографиями белгородцы делятся в соцсетях.

В небе над городом Алексеевкой местные жители заметили необычное явление. На фоне мороза появились световые столбы. Фотографиями накануне поделились в соцсетях.

Однако необычным небо было и в Береговом на границе с Курской областью. Местный житель также поделился снимками в интернете. На кадрах видно не морозные столбы, а явление, напоминающее северное сияние.

Тем временем накануне температура опустилась ниже -20 °С. Холода в регионе пока сохраняются.

Ранее белгородцы видели кроваво-красное небо в приграничном Шебекинском горокруге. Подобное явление в ноябре наблюдали не только в Белгородской области, но и в других регионах.

В октябре жители области могли столкнуться с частным лунным затмением. Явление можно наблюдать тогда, когда Луна попадает в тень Земли.

Морозные столбы над Алексеевкой, фото подписчицы группыМорозные столбы над Алексеевкой, фото подписчицы группы
Морозные столбы над АлексеевкойМорозные столбы над Алексеевкой
Морозные столбы над АлексеевкойМорозные столбы над Алексеевкой
Необычное явление в небе в БереговомНеобычное явление в небе в Береговом
Морозные столбы над Алексеевкой, фото подписчицы группы
Фото: vk.com/pods31alex
Полярное сияние? Небо в белгородском приграничье стало кроваво-красным
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#Белгородская область#Алексеевка#Фотофакт#Белгород#Наталья Корявых#Явление#Северное сияние#Морозные столбы
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