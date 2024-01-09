Из-за сильных морозов небо в Белгородской области стало необычным: фото

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В небе над городом Алексеевкой местные жители заметили необычное явление. На фоне мороза появились световые столбы. Фотографиями накануне поделились в соцсетях.
Однако необычным небо было и в Береговом на границе с Курской областью. Местный житель также поделился снимками в интернете. На кадрах видно не морозные столбы, а явление, напоминающее северное сияние.
Тем временем накануне температура опустилась ниже -20 °С. Холода в регионе пока сохраняются.
Ранее белгородцы видели кроваво-красное небо в приграничном Шебекинском горокруге. Подобное явление в ноябре наблюдали не только в Белгородской области, но и в других регионах.
В октябре жители области могли столкнуться с частным лунным затмением. Явление можно наблюдать тогда, когда Луна попадает в тень Земли.