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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Новый год

Жизнь Снегурочки: как девушка с печальной судьбой стала озорной внучкой Деда Мороза?

27 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Новый год

Белгородцам рассказали, как Снегурочка стала такой, какой её знают сегодня

Снегурочка — уже привычная «напарница» Деда Мороза, Но знали ли вы, что такой она была не всегда? К тому же своя Снегурочка есть даже в космосе, а день рождения новогодняя красавица отмечает совсем не зимой. Редакция Бел.Ру расскажет, где живёт Снегурка и как она стала той, кого мы знаем сегодня.

Где живёт Снегурочка?

Как и у Деда Мороза, у Снегурочки есть своя малая родина и терем, в котором она живёт и куда приглашает на экскурсию гостей. Так, с 2009 года свой день рождения празднует она 4 апреля, а живёт в Костроме. А вот так выглядит её терем:

Дом СнегурочкиДом Снегурочки
Дом Снегурочки
Фото: «Терем Снегурочки», официальный сайт

Снегурочка не всегда приходила на Новый год

Впервые Снегурочка посетила новогодний праздник в 1937 году на главной новогодней ёлке страны. После революции 1917 года празднование Нового года и Рождества запретили, т. к. посчитали праздники пережитком религиозных устоев, и вновь официально их разрешили только в 1935 году.

Именно в 1937 году Снегурочка официально стала внучкой Деда Мороза, его постоянной спутницей и помощницей. Только вот привычный нам дресс-код и образ Снегурка получила только к началу уже сороковых годов.

К тому же, как писали современники, девушка очень полюбилась детям. Особенно девочкам, которые во всём старались перенять её живое настроение, задорный характер и хотели стать такой же красивой. Её образ стал самым желанным и популярным образом для советских девочек в новогодний праздник.

Однако примерить его удавалось сперва не всем детям. Какое-то время выступить на празднике в роли внучки главного зимнего волшебника официально и торжественно позволяли только одной девочке. Её выбирали воспитатели и преподаватели образовательных учреждений, исходя из её успехов в учёбе и показателей дисциплины, т. е. эту роль нужно было заслужить.

СнегурочкаСнегурочка
Снегурочка
Фото: 1MI

Внучка или дочка Деда Мороза? Печальная судьба Снегурочки

Сейчас разберёмся. Образ Снегурочки стал широко известным только во второй половине XIX века. Как раз после того, как в свет вышла та самая сказка, в которой супружеская пара крестьян очень хотела завести ребёнка, поэтому слепила для себя девочку из снега, которая в итоге ожила. Её назвали Снегурочка. Правда, сказка эта не со счастливым концом, ведь в итоге девочка растаяла и превратилась в облако, когда прыгала через костёр в праздник Ивана Купалы.

А вот в другой версии история закончилась куда более жестоко. Из зависти девочку убивают в лесу другие девушки и закапывают её тело под одним из кустов, а её родителям говорят, что та потерялась, пока собирала грибы и ягоды. Но их обман раскрывается, когда из ветви куста с могилы Снегурочки делают дудочку, которая стала петь голосом убитой девочки. В подобных фольклорных произведениях Снегурочку представляют ещё ребёнком.

Однако и у древних славян была своя Снегурка — богиня плодородия по имени Кострома в белоснежном облачении и берёзовой ветвью в руках. Её чучело «хоронили», оплакивая и прощаясь с уходящим летом. Также могли его разорвать и устроить реальные похороны. Многие фольклористы связывают таяние Снегурочки из сказки над костром именно с этой языческой богиней. Ещё одна языческая Снегурочка символизировала скорый приход весны, а представляла собой молодая девушка замёрзшую речную воду. Вместе с ней существовал и «Дед Мороз» — бог вод и ночного неба. Только вот в легендах и мифах Снегурочка действовала как отдельный персонаж.

Эти образы молодых прекрасных девушек с несчастной судьбой в своей пьесе-сказке использовал Александр Островский. Он и подарил версию о родстве с Дедом Морозом. Его Снегурочка — пятнадцатилетняя дочь Деда Мороза, могучего зимнего владыки, и Весны-Красны. Светловолосая, с белоснежной кожей и в белых одеяниях. Но и здесь молодая девушка погибает. А вот Римский-Корсаков подарил пьесе вторую жизнь в своём балете, который стал пользоваться популярностью. Культ ледяной красавицы, печально погибающей из-за чужой зависти или несчастной любви широко распространился в художественной литературе и в моде на новогодние костюмы среди юных дам до революции 1917 года.

И только в 1937 году Снегурка стала настоящей внучкой Деда Мороза, маленькой озорной девчушкой с искрой в глазах, которую мы знаем сегодня.

СнегурочкаСнегурочка
Снегурочка
Фото: 1MI

Снегурочка на Венере

Да, своя Снегурочка есть и в космосе. Согласно правилам в астрономии, все объекты на планете Венера получают имена сказочных и мифологических героинь. Имя «Снегурочка» носит равнина на Венере, расположенная в её северной полярной области.

Равнина Снегурочки на ВенереРавнина Снегурочки на Венере
Равнина Снегурочки на Венере
Фото: Википедия

Недавно Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой на кабриолете посетили маленьких пациентов детской областной больницы. Дети получили подарки, пообщались со сказочными персонажами и посмотрели новогоднее шоу.

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