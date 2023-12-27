Жизнь Снегурочки: как девушка с печальной судьбой стала озорной внучкой Деда Мороза?

Сейчас разберёмся. Образ Снегурочки стал широко известным только во второй половине XIX века. Как раз после того, как в свет вышла та самая сказка, в которой супружеская пара крестьян очень хотела завести ребёнка, поэтому слепила для себя девочку из снега, которая в итоге ожила. Её назвали Снегурочка. Правда, сказка эта не со счастливым концом, ведь в итоге девочка растаяла и превратилась в облако, когда прыгала через костёр в праздник Ивана Купалы.