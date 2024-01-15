Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе

Проект комплексного развития села Ильинка с населением порядка 1,5 тысяч человек предусматривает строительство современного многофункционального центра, детского сада и сетей наружного освещения. Одновременно в помещении центра смогут заниматься до 400 человек. Здесь оборудуют зрительный, спортивный и хореографический залы, библиотеку, после открытия заработают кружки и другие локации для школьников. В едином стиле построен и детский сад на 99 мест.