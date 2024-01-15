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Ильинка Алексеевского городского округа

Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе

15 января 2024, 08:47
Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Ильинка Алексеевского городского округа
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подключил к сетям центр культурного развития (ЦКР) и детский сад в селе Ильинка Алексеевского городского округа, строительство которых ведется по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Максимальная присоединённая мощность — 327 кВт

Проект комплексного развития села Ильинка с населением порядка 1,5 тысяч человек предусматривает строительство современного многофункционального центра, детского сада и сетей наружного освещения. Одновременно в помещении центра смогут заниматься до 400 человек. Здесь оборудуют зрительный, спортивный и хореографический залы, библиотеку, после открытия заработают кружки и другие локации для школьников. В едином стиле построен и детский сад на 99 мест.

Для подключения центра и детсада к централизованному электроснабжению энергетики проложили несколько участков линий электропередачи общей протяженностью 1,9 километров и установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснастив ее прямым каналом передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго. Основными объектами потребления станут освещение, системы вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение и другое технологическое оборудование.

Электроснабжение будет осуществляться по первой и второй категориям надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Благоустройство села Ильинка комплексное. В прошлом году энергетики построили здесь 5,4 км сетей наружного освещения, дополнительно в микрорайоне ИЖС „Крылатский“ смонтировали 187 светильников, и вот теперь значительно раньше установленных сроков выполнили технологическое присоединение к сетям нового культурного центра и детского сада. На сегодня и сети, и источники питания введены в эксплуатацию», — отметил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
«Комплексное развитие сельских территорий»«Комплексное развитие сельских территорий»
«Комплексное развитие сельских территорий»«Комплексное развитие сельских территорий»
«Комплексное развитие сельских территорий»«Комплексное развитие сельских территорий»
«Комплексное развитие сельских территорий»«Комплексное развитие сельских территорий»
«Комплексное развитие сельских территорий»
Фото: «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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