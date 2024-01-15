Белгородэнерго обеспечил электроснабжение ЦКР в Алексеевском округе

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Проект комплексного развития села Ильинка с населением порядка 1,5 тысяч человек предусматривает строительство современного многофункционального центра, детского сада и сетей наружного освещения. Одновременно в помещении центра смогут заниматься до 400 человек. Здесь оборудуют зрительный, спортивный и хореографический залы, библиотеку, после открытия заработают кружки и другие локации для школьников. В едином стиле построен и детский сад на 99 мест.
Для подключения центра и детсада к централизованному электроснабжению энергетики проложили несколько участков линий электропередачи общей протяженностью 1,9 километров и установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснастив ее прямым каналом передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго. Основными объектами потребления станут освещение, системы вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение и другое технологическое оборудование.
Электроснабжение будет осуществляться по первой и второй категориям надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.
«Благоустройство села Ильинка комплексное. В прошлом году энергетики построили здесь 5,4 км сетей наружного освещения, дополнительно в микрорайоне ИЖС „Крылатский“ смонтировали 187 светильников, и вот теперь значительно раньше установленных сроков выполнили технологическое присоединение к сетям нового культурного центра и детского сада. На сегодня и сети, и источники питания введены в эксплуатацию», — отметил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.