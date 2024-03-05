«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение новой ИТ-школы

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Максимальная мощность учреждения составляет 340 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Подобные кампусы уже работают в Москве, Казани, Новосибирске и других городах России. На 2,5 тыс. квадратных метрах площади разместились конференц-зал, игровые и переговорные комнаты, а также рабочее пространство с современным оборудованием.
Для обеспечения «Школы 21» запрашиваемой мощностью энергетики реконструировали основной источник питания, установили дополнительную трансформаторную подстанцию и проложили четыре кабельные линии общей протяженностью порядка километра. Подключение выполнено в максимально сжатые сроки.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»