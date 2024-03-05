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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение новой ИТ-школы

«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение новой ИТ-школы

5 марта 2024, 11:22
Фото: «Белгородэнерго»
Кампус «Школа 21» расположен на проспекте Ватутина в Белгороде, рядом с главной смотровой площадкой города.

Максимальная мощность учреждения составляет 340 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Подобные кампусы уже работают в Москве, Казани, Новосибирске и других городах России. На 2,5 тыс. квадратных метрах площади разместились конференц-зал, игровые и переговорные комнаты, а также рабочее пространство с современным оборудованием.

Фото: «Белгородэнерго»

Для обеспечения «Школы 21» запрашиваемой мощностью энергетики реконструировали основной источник питания, установили дополнительную трансформаторную подстанцию и проложили четыре кабельные линии общей протяженностью порядка километра. Подключение выполнено в максимально сжатые сроки.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»

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#Белгородэнерго#Энергетика#Новости Белгорода#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Мощность#Трансформаторная подстанция#Смотровая площадка#Учреждение#Школа 21
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