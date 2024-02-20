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«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году

«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году

20 февраля 2024, 08:58
Фото: «Белгородэнерго»
В 2023 году «Белгородэнерго» в рамках технического обслуживания и ремонта установил в регионе 7000 светильников наружного освещения, в том числе 3400 — светодиодных, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В 117 населенных пунктах было построено 39 километров новых линий и смонтировано 1402 светильника. Больше всего в Белгородском районе, Алексеевском, Яковлевском, Старооскольском городских округах.

Фото: «Белгородэнерго»

За прошедший год количество светодиодных светильников увеличилось на 10% до 41 тысячи, при этом средняя мощность одного светильника в регионе снизилась до 179 Вт. Общее количество осветительных приборов достигло 233,6 тысяч и продолжает увеличиваться.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

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#Белгородская область#Белгородэнерго#Ремонт#Светильники#Наружное освещение#Светодиодные светильники#Белгород#Кристина Семенчук#Россети Центр#Техническое обслуживание
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