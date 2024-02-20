«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году

За прошедший год количество светодиодных светильников увеличилось на 10% до 41 тысячи, при этом средняя мощность одного светильника в регионе снизилась до 179 Вт. Общее количество осветительных приборов достигло 233,6 тысяч и продолжает увеличиваться.