«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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В 117 населенных пунктах было построено 39 километров новых линий и смонтировано 1402 светильника. Больше всего в Белгородском районе, Алексеевском, Яковлевском, Старооскольском городских округах.
За прошедший год количество светодиодных светильников увеличилось на 10% до 41 тысячи, при этом средняя мощность одного светильника в регионе снизилась до 179 Вт. Общее количество осветительных приборов достигло 233,6 тысяч и продолжает увеличиваться.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».